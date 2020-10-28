Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Барселона». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Даллас Старз» представил альтернативный комплект формы

«Даллас Старз» представил альтернативный комплект формы
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» презентовал альтернативный комплект формы, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Свитер выполнен в чёрно-зелёных неоновых цветах. Дизайн включает в себя контур штата Техас на груди.

Отмечается, что «Старз» впервые с 2006 года проведут сезон с тремя вариантами игровой формы.

Напомним, в минувшем сезоне «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли. Шестой матч финальной серии между «Старз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который прошёл в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс», завершился победой номинальных гостей со счётом 2:0. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 и «Тампа» стала обладателем Кубка Стэнли — 2020. Команда во второй раз в истории выиграла престижный трофей.

Денис Гурьянов продлил контракт с «Далласом» на 2 года
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020