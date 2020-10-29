Кравчук: пример Нестерова говорит, насколько слабый в это межсезонье рынок в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук поделился мнением о контракте защитника Никиты Нестерова с «Калгари Флэймз».

«Пример Нестерова говорит о том, насколько слабый в это межсезонье рынок в НХЛ. У этого защитника есть трёхлетний опыт выступления в НХЛ – в «Тампе» и «Монреале», у него хорошие титулы в Европе, он в самом расцвете сил, поэтому со стороны работодателя риски были минимальные.



Тем не менее мы видим очень ограниченные финансовые условия, что прежде всего говорит об атмосфере на рынке. Также по Нестерову, вероятно, ударил фактор отъезда из НХЛ – здесь лига очень корпоративная, такие моменты менеджментом учитываются, они не работают в плюс будущих контрактов.

Как и Денвер, Калгари – это среднегорье. Когда находишься на длительной домашней серии, этого не чувствуешь, но после возвращения из турне в первых матчах начинаешь «дышать жабрами», немного не хватает воздуха. Для гостевых команд это проблема.



Что касается стиля нынешнего «Калгари», то эта команда играет в тот хоккей, который сегодня в НХЛ популярен – атакующий, агрессивный, в давление. Не могу сказать, что оборона сильнейшая линия команды, так что у Нестерова будет шанс», – цитирует Кравчука Russia-Hockey.