Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

The Hockey News: если у Беларуси отберут ЧМ, то почему нет вопросов к Китаю и ОИ-2022?

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
The Hockey News: если у Беларуси отберут ЧМ, то почему нет вопросов к Китаю и ОИ-2022?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Райан Кеннеди проанализировал вероятность возможной отмены проведения ЧМ-2021 на территории Беларуси по политическим причинам.

«Заседание совета управляющих ИИХФ намечено на следующую неделю. Насколько я знаю, все настроены на то, чтобы сохранить ЧМ-2021 для Беларуси, несмотря на политическое давление извне. Канада и Великобритания уже ввели санкции против правительства Лукашенко, Евросоюз тоже встал на сторону протестующих, США своей позиции не огласили.

По словам инсайдеров, отчасти проблема заключается следующем: если у Беларуси отберут ЧМ, если эта страна не подходит для проведения крупного хоккейного турнира, то почему нет вопросов к Китаю? Там запланированы зимние Олимпийские игры, но к Китаю нет вопросов, несмотря на облавы на этнических уйгуров и их массовое размещение в «лагерях перевоспитания». Международный олимпийский комитет никогда не откажется от Китая, и это ставит ИИХФ в трудное положение, тем более что игроки НХЛ были недовольны пропуском Олимпиады в безобидной Корее.

Рене Фазель сказал, что турнир может быть перенесён из Беларуси, если будет серьёзная угроза для болельщиков. Он признал, что в Латвии есть вторая арена, соответствующая всем требованиям. Теперь Международной федерации хоккея предстоит определить, является ли Беларусь местом, где можно проводить турнир, при условии, что пандемия не примет решение за неё», — считает Кеннеди.

Что будет с чемпионатом мира в Беларуси? Многие против проведения турнира в Минске
Немецкий генсек выступил в защиту Минска. Шведы и финны — против.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020