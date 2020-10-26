Что будет с чемпионатом мира в Беларуси? Многие против проведения турнира в Минске

Пока весь хоккейный мир продолжает зализывать раны после потрясений, вызванных коронавирусом, международная федерация хоккея готовится к нешуточной битве за Беларусь. Как известно, чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти в Минске и Риге, но с каждым месяцем растёт общественное давление на ИИХФ, связанное с нежеланием европейского сообщества играть на территории «последнего диктатора Европы». К чести хоккейного ведомства, среди его чиновников нашлись не только представители классического либерального направления, но и те, кто готов отстаивать Минск в роли хозяина ЧМ.

«Если страна вернётся к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат»

Первым из окопа неожиданно встал 61-летний немец Хорст Лихтнер. Человек, ранее много работавший в футболе, а с 2006 года занимающий пост генерального секретаря ИИХФ, выразил поддержку Беларуси, что нечасто можно встретить в нынешние времена.

«Требовать от нас переноса чемпионата мира по политическим мотивам сейчас… От политиков, которые не могут найти решение самостоятельно, просто незаконно. Мы не позволим себя так шантажировать!

Расторгнуть заключённый с Беларусью договор никто от нас не может требовать. Мы не можем нарушать контракт. Мы не можем сказать: «Извините, мы ошиблись, теперь мы перенесём чемпионат мира в другое место».

Конечно, мы не поедем в страну, где царит хаос и революция. Но я убеждён, что, если страна вернётся к нормальному образу жизни, это будет фантастический чемпионат мира», — сказал Лихтнер.

В Беларуси уже несколько недель подряд проходят обширные акции протеста против вызывающего споры главы государства Александра Лукашенко, который также является президентом Национального олимпийского комитета. Совсем недавно более 900 спортсменов подписали петицию с требованием положить конец насилию в стране. Сыпались жалобы и в МОК с требованием снять Беларусь со всех международных соревнований, и в этом свете фразы Лихтнера выглядят очень смело.

Особенно контрастно это выглядит, учитывая достаточно резкий тон высказываний, поскольку генсек ИИХФ «припечатал» словом политиков, которые не в состоянии разрешить конфликтную ситуацию самостоятельно. Любопытно, что на прошлой неделе эту же тему снова поднимали в Швеции, где высказался главный тренер национальной команды Юхан Гарпенлёв.

«Если вы зададите мне вопрос в частном порядке, то я отвечу так: я не думаю, что мы должны играть в этой стране. Но я тренер сборной, а не частное лицо. Я нанят своей федерацией и поеду туда, где будет проходить турнир. Я не участвую в обсуждениях на тему, нужно ли играть в Беларуси. Я ничего не могу тут контролировать и не влияю на решения. Поэтому пока я сосредоточен на том, что турнир состоится именно там, потому что никто не сказал никакой другой информации. Посмотрим, будут ли играть в Беларуси или где-либо ещё. Кроме того, есть опасения, что ЧМ снова отменят из-за коронавируса», — заявил бывший партнёр Ларионова и Макарова по тройке нападения «Сан-Хосе Шаркс». Иллюстрацией к этим словам был выбран танк, стоявший на улице Минска рядом с демонстрантами.

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Два лагеря внутри ИИХФ

Вероятно, внутри Международной федерации хоккея зреет солидный раскол. Организация, которая из-за коронавируса никак не может провести нормальное заседание правления и избрать преемника своего президента Рене Фазеля, может разбиться на два лагеря. В число сторонников проведения ЧМ в Беларуси наверняка выступит Россия при поддержке Лихтнера и, возможно, каких-либо других бывших союзных республик, а противниками станут «западники» во главе с вице-президентом Калерво Куммолой. Финн уже не раз подчёркивал свою нетерпимую позицию по отношению к идее проведения ЧМ-2021 в Беларуси, а общее отношение к Минску со стороны граждан из страны Суоми выразил «Йокерит», который со скандала начал нынешний регулярный чемпионат КХЛ. Информация о том, что хоккеистам финского клуба поступали угрозы перед перелётом в столицу Беларуси, оказалась фальшивкой, но появилась в зарубежной прессе совсем не случайно.

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Судьба ЧМ-2021 может решиться совсем скоро — в ноябре, когда должен состоятся очередной совет директоров ИИХФ. В середине сентября, по словам Фазеля, была создана группа экспертов, которая должна была оценить опасность проведения турнира в столице Беларуси. Кто вошёл в эту «группу экспертов» и по каким критериям они собирались оценивать ситуацию, не сообщалось, но уже в ноябре федерация вправе рассчитывать услышать от них первые выводы. И позиция самого Фазеля, который пока представляется единственным хоккейным человеком, способным принимать ответственные решения, будет иметь главное значение.

«Важнее всего — безопасность игроков, болельщиков и официальных лиц. Учитывая политическую ситуацию, а также коронавирус, мы должны тщательно проанализировать статус чемпионата мира. Скажу прямо: если бы чемпионат мира должен был пройти в сентябре, то провести его было бы невозможно. Мы знаем о протестах латвийской стороны, но я не хочу видеть хоккей, вовлечённый в политическую дискуссию. Не забудем, что оргкомитет в Риге и Минске сообща трудился под лозунгом «Страсть без границ. Мы примем решение, которое будет лучше для ИИХФ и всего хоккея», — говорил Фазель три недели назад.

Очевидно, что борьба за место проведения чемпионата мира входит в решающую фазу. В случае, если до конца календарного года не будет принято окончательного решения, майский турнир рискует стать жертвой шантажа и бойкотов.