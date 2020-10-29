Форвард Ярослав Алексеев вернулся в систему московского «Динамо»
Нападающий Ярослав Алексеев подписал контракт с московским «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Соглашение носит двухсторонний характер и рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Нынешний сезон выпускник динамовской школы должен был начать в челябинском «Челмете», однако ни одного матча за уральскую команду не провёл и вернулся в родной клуб в статусе неограниченно свободного агента.
В сезоне-2019/2020 Алексеев отыграл за «Де Мойнс» в 20 матчах регулярного чемпионата USHL, забросив шесть шайб и отдав 12 голевых пасов при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафа. В 2016 году в составе юниорской сборной России он принял участие в чемпионате мира и стал обладателем бронзовых медалей, в пяти матчах набрав 5 (2+3) очков.
Крикунов стал третьим главным тренером в истории «Динамо», одержавшим 200 побед в клубе
- 29 октября 2020
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