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Крикунов стал третьим главным тренером в истории «Динамо», одержавшим 200 побед в клубе

Крикунов стал третьим главным тренером в истории «Динамо», одержавшим 200 побед в клубе
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московского «Динамо» принимало омский «Авангард» (3:2 ОТ). Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Владимира Крикунова.

У 70-летнего наставника бело-голубых эта победа стала 200-й в клубе. Крикунов стал третьим главным тренером в истории динамовцев, кому покорилась такая отметка. Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536), второе место занимает Владимир Юрзинов (204).

Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005).

Напомним, победный гол в овертайме забросил Даниил Тарасов.

Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча
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