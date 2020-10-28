Крикунов стал третьим главным тренером в истории «Динамо», одержавшим 200 побед в клубе
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московского «Динамо» принимало омский «Авангард» (3:2 ОТ). Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу команды Владимира Крикунова.
У 70-летнего наставника бело-голубых эта победа стала 200-й в клубе. Крикунов стал третьим главным тренером в истории динамовцев, кому покорилась такая отметка. Клубный рекорд принадлежит Аркадию Чернышёву (536), второе место занимает Владимир Юрзинов (204).
Под руководством Крикунова московское «Динамо» в минувшем сезоне завоевало бронзовые медали чемпионата России. Во времена Суперлиги Крикунов также приводил бело-голубых к золотым медалям чемпионата России (2005).
Напомним, победный гол в овертайме забросил Даниил Тарасов.
Московское «Динамо» одолело «Авангард», отыгравшись за 43 секунды до конца матча
- 28 октября 2020
-
23:15
-
23:01
-
22:58
-
22:43
-
22:35
-
22:27
-
22:24
-
22:12
-
22:08
-
22:03
-
21:57
-
21:52
-
21:39
-
21:32
-
21:18
-
21:15
-
21:00
-
20:50
-
20:40
-
20:33
-
20:24
-
20:16
-
20:06
-
19:57
-
19:45
-
19:29
-
19:19
-
19:18
-
19:11
-
19:09
-
18:31
-
18:25
-
18:10
-
17:50
-
17:28
Партнерский контент