Сергачёв: празднуя Кубок Стэнли, изуродовали раздевалку. Мне даже немного стыдно стало

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как устроен быт в НХЛ и как с командой праздновал победу в Кубке Стэнли.

«У нас сезон длится 190 дней, и каждые три недели мы меняем коньки. Клюшек на сезон выделяется 48, но я ломаю чуть поменьше, так выходит около 30. Тот же Никита Кучеров 50 с лишним использует, потому что бросает больше. У клюшек ещё такое свойство есть, что они смягчаются со временем. Так что приходится выкидывать. Даже после двух матчей ощущения уже не те.

Ребята не трогают свою форму. Наши менеджеры всё стирают, точат коньки. После победы в Кубке Стэнли мы так изуродовали раздевалку, что всё, что было на полу, наверное, протекло вниз. Мне даже немного стыдно стало. Мы после празднования пошли в отель, а они убирались. Тяжёлая работа. В КХЛ такая тема была, что молодые должны всю форму с арены перекинуть в автобус, а из автобуса в самолёт. В профессиональном спорте такого быть не должно. Не знаю как сейчас, может, уже по-другому, но раньше точно такое было в России», — сказал Сергачёв в эфире Kuji Podcast.