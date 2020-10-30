Сергачёв — о критике: всё равно найдётся какой-нибудь дурак, который что-нибудь напишет

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал, как относится к критике в социальных сетях.

«Раньше я обращал на это внимание. Мой первый год, мне 18-19 лет, я пришёл в такую лигу, мне пишут негативные комментарии: «Ты шайбу потерял, гол забили». Я не знал, как реагировать, никому никогда не отвечал.



В 18 лет я каким-то образом попал в «Монреаль», три игры сыграл, и меня отправили обратно в юниоры. В этих трёх матчах я играл очень мало, потому что играл плохо, был молодой и неопытный. Я заходил в «твиттер», и там меня просто расчленяли, уродовали просто. Я не понимал, что происходит. До слёз не доходило, но было очень неприятно. В итоге я удалил «твиттер». Год там не сидел.



Сейчас стараюсь не заходить и не смотреть всё это, потому что всё равно найдётся какой-нибудь дурак, который что-нибудь напишет. Всем спортсменам, мне кажется, психологически тяжело. Ты стараешься, выходишь, играешь. Выходишь после игры, ты забил гол, а тебе какой-нибудь дурачок пишет: «Ты вот здесь шайбу потерял», — сказал Сергачёв в эфире Kuji Podcast.