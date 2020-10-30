Бутузов — об уходе из «Магнитки»: форму я заказать успел, лежит теперь где-то

Нападающий «Амура» Владимир Бутузов рассказал о переходе в хабаровский клуб в результате самого масштабного обмена межсезонья с участием СКА и магнитогорского «Металлурга».

«Это хоккейная жизнь. Сегодня — здесь, завтра — там. Наверное, надо быть сильнее, чтобы не попадать в такие многоходовки. Если ты лучший игрок команды, то меньше шансов, что тебя обменяют. Как бы то ни было, нужно помнить, что играешь в очень хорошей лиге.

За несколько дней до того, как всё появилось в прессе, мне позвонил агент и предупредил, что такой вариант возможен. Со мной за то время, что я числился в «Металлурге», никто не связывался. Разве что по форме. Форму я заказать успел, лежит теперь где-то. Это был для меня новый вызов. Я впервые подписывал контракт с топ-клубом, так что прекрасно осознавал уровень конкуренции», — цитирует Бутузова пресс-служба КХЛ.