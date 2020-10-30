Бутузов — об уходе из «Магнитки»: форму я заказать успел, лежит теперь где-то

Нападающий «Амура» Владимир Бутузов рассказал о переходе в хабаровский клуб в результате самого масштабного обмена межсезонья с участием СКА и магнитогорского «Металлурга».
«Это хоккейная жизнь. Сегодня — здесь, завтра — там. Наверное, надо быть сильнее, чтобы не попадать в такие многоходовки. Если ты лучший игрок команды, то меньше шансов, что тебя обменяют. Как бы то ни было, нужно помнить, что играешь в очень хорошей лиге.
За несколько дней до того, как всё появилось в прессе, мне позвонил агент и предупредил, что такой вариант возможен. Со мной за то время, что я числился в «Металлурге», никто не связывался. Разве что по форме. Форму я заказать успел, лежит теперь где-то. Это был для меня новый вызов. Я впервые подписывал контракт с топ-клубом, так что прекрасно осознавал уровень конкуренции», — цитирует Бутузова пресс-служба КХЛ.
- 30 октября 2020
-
12:21
-
11:55
-
11:30
-
11:16
-
10:59
-
10:30
-
10:16
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:15
-
08:06
-
06:43
- 29 октября 2020
-
23:54
-
23:27
-
22:28
-
22:21
-
22:16
-
22:07
-
21:51
-
21:33
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
19:54
-
19:30
-
19:01
-
18:41
-
18:14
-
17:30
-
16:41
-
16:28
-
16:15