«Магнитка» объявила о переходе экс-форварда «Адмирала» Бутузова

Магнитогорский «Металлург» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Владимиром Бутузовым. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано на два сезона.

Минувший сезон Бутузов провёл в «Адмирале», набрав 10 (4+6) очков в 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-18» и 26 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский нападающий проводил на льду 15 минут и 48 секунду.

Бутузов родился в Прокопьевске. В МХЛ дебютировал за «Сибирских Снайперов». На уровне КХЛ стал выступать с сезона-2013/2014 за новосибирскую «Сибирь», а в межсезонье 2017 года перешёл в «Адмирал». Всего в регулярных чемпионатах КХЛ сыграл 295 матчей, в которых набрал 70 (36+34) очков. В 21 матче Кубка Гагарина добавил ещё 2 (1+1) балла.