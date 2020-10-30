«Барыс» прервал серию из четырёх поражений, одолев «Куньлунь». У Ларионова-младшего — пас

Нурсултанский «Барыс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар». Встреча проходила на «Барыс-Арене» и завершилась со счётом 2:1.



На 10-й минуте первого периода Якоб Лилья с передач Кёртиса Валка и Никиты Михайлиса вывел хозяев вперёд. Спустя ровно четыре минуты Мэтт Фрэттин увеличил преимущество нурсултанского клуба, реализовав численное большинство. Ему ассистировали Роман Старченко и Дмитрий Шевченко. На четвёртой минуте второго игрового отрезка Иван Николишин сократил отставание китайской команды, забросив в большинстве с передач Люка Локхарта и Игоря Ларионова. Однако на большее «Куньлунь» не хватило.

Следующую встречу «Барыс» проведёт с рижским «Динамо» 3 ноября. «Куньлунь» 1 октября сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».