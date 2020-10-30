«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»

Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:3.



На третьей минуте матча Виктор Комаров с передач Микаэля Руохомаа и Юрки Йокипакки реализовал большинство и вывел гостей вперёд. В середине периода новосибирцы во второй раз реализовали большинство. Дубль с передачи Юусо Пуустинена оформил Комаров. Спустя шесть минут Данил Романцев увеличил преимущество «Сибири» до трёх шайб. Ему ассистировали Йокипакка и Комаров. Тем не менее уже на 4-й минуте второго периода Артём Лукоянов отыграл одну шайбу. Спустя ещё четыре минуты Стефан Да Коста с передач Микаэля Викстранда и Найджела Доуса сократил отставание до минимума, а под занавес периода Виктор Тихонов сравнял счёт. По втором баллу за результативные передачи набрали Доус и Викстранд. На 55-й минуте Иван Емец вывел казанцев вперёд. Галиев установил окончательный счёт.

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Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 10 ноября с нижегородским «Торпедо». «Сибирь» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 1 ноября.