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«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Казанский «Ак Барс» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на «Татнефть-Арене» и завершилась со счётом 5:3.

На третьей минуте матча Виктор Комаров с передач Микаэля Руохомаа и Юрки Йокипакки реализовал большинство и вывел гостей вперёд. В середине периода новосибирцы во второй раз реализовали большинство. Дубль с передачи Юусо Пуустинена оформил Комаров. Спустя шесть минут Данил Романцев увеличил преимущество «Сибири» до трёх шайб. Ему ассистировали Йокипакка и Комаров. Тем не менее уже на 4-й минуте второго периода Артём Лукоянов отыграл одну шайбу. Спустя ещё четыре минуты Стефан Да Коста с передач Микаэля Викстранда и Найджела Доуса сократил отставание до минимума, а под занавес периода Виктор Тихонов сравнял счёт. По втором баллу за результативные передачи набрали Доус и Викстранд. На 55-й минуте Иван Емец вывел казанцев вперёд. Галиев установил окончательный счёт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Комаров (Руохомаа, Йокипакка) – 02:23' (5x4)   0:2 Комаров (Пуустинен) – 10:37' (5x4)   0:3 Романцев (Йокипакка, Комаров) – 16:52' (5x4)   1:3 Лукоянов (Юдин, Петров) – 23:42' (5x5)   2:3 Да Коста (Викстранд, Доус) – 27:36' (5x4)   3:3 Тихонов (Доус, Викстранд) – 38:10' (5x4)   4:3 Емец (Петров, Азеведу) – 54:03' (5x5)   5:3 Галиев (Воронков, Журавлёв) – 59:30' (en)

Следующую встречу «Ак Барс» проведёт 10 ноября с нижегородским «Торпедо». «Сибирь» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком» 1 ноября.

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