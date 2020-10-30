Заварухин: с такой командой, как «Ак Барс», нельзя столько удаляться

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (3:5).



«Хорошее начало. Забили хорошие голы в большинстве. Во втором периоде нахватали 10 минут меньшинства. С такой командой, как «Ак Барс», нельзя столько удаляться. Они использовали свои моменты, и матч перевернулся в другую сторону. Могу сказать, что мы больно много «наелись» в меньшинстве и на третий период нас не хватило. «Ак Барс» дожал нас в конце. Неправильные действия в средней зоне привели к четвёртому голу.



«Сибири» не хватило холодной головы во втором периоде? Да, нужно было сыграть от простоты. Сами себе привезли удаления. Шайба на клюшке — выбрасывай её и выводи из зоны. Не было этой простоты, о которой мы просили. Где-то «Ак Барс» здорово прессинговал, и мы не успевали выбросить шайбу из зоны, где-то мы думали, что матч пойдёт в том же русле, но «Ак Барс» добавил и нам было тяжело.



Саюстов оказался в четвёртом звене? Мы отпускали его домой — у него родился ребёнок. Поставили ребят на его место, и они эти матчи сыграли здорово, я не хотел что-то менять. Сейчас подумаем, что делать дальше.



Появилось ли понимание, когда к команде присоединится Йормакка? У него проблемы с визой. Вы понимаете, что происходит в мире», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»