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Дер-Аргучинцев: приятно находиться и в «Торпедо», и в КХЛ. Я в России не играл с 13 лет

Дер-Аргучинцев: приятно находиться и в «Торпедо», и в КХЛ. Я в России не играл с 13 лет
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (6:3).

«Это моя первая игра после длительного перерыва, и я, естественно, чуть-чуть нервничал. Приятно победить в первой же игре. Я в России не играл с 13 лет. В КХЛ чуть-чуть другой хоккей, чем в Канаде. Но в ходе игры я чувствовал себя лучше и лучше. Ребята на скамейке меня поддерживали. На льду по-английски с партнёрами конечно же не общался. Приятно находиться и в «Торпедо», и в КХЛ», — приводит слова Дер-Аргучинцева пресс-служба лиги.

Напомним, «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского форварда Семёна Дер-Аргучинцева в нижегородское «Торпедо» на правах аренды. Прошедший сезон 20-летний нападающий провёл в клубе OHL «Питербург Питс».

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