Проспекта «Аризоны», издевавшегося над темнокожим, выгнали из команды университета

Университет Северной Дакоты выгнал из своей хоккейной команды защитника Митчелла Миллера, выбранного клубом «Аризона Койотс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 111-м номером, из-за его поведения в прошлом.
В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотс» называл его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.
«Он притворялся моим другом и заставлял меня делать то, чего я не хотел делать. В младших классах он бил меня. Все думают, что он такой крутой, что может попасть в НХЛ. Я не понимаю, как кто-то может быть крутым, когда пристаёт и запугивает кого-то всю свою жизнь», — говорил Мейер-Кротерс.
Сообщается, что Миллеру разрешат остаться в университет в качестве студента. Ранее «Аризона» отказалась от прав от хоккеиста.
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