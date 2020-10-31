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Проспекта «Аризоны», издевавшегося над темнокожим, выгнали из команды университета

Проспекта «Аризоны», издевавшегося над темнокожим, выгнали из команды университета
Хоккей / НХЛ 0

Университет Северной Дакоты выгнал из своей хоккейной команды защитника Митчелла Миллера, выбранного клубом «Аризона Койотс» на драфте НХЛ 2020 года под общим 111-м номером, из-за его поведения в прошлом.

В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, бывший проспект «Койотс» называл его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.

«Он притворялся моим другом и заставлял меня делать то, чего я не хотел делать. В младших классах он бил меня. Все думают, что он такой крутой, что может попасть в НХЛ. Я не понимаю, как кто-то может быть крутым, когда пристаёт и запугивает кого-то всю свою жизнь», — говорил Мейер-Кротерс.

Сообщается, что Миллеру разрешат остаться в университет в качестве студента. Ранее «Аризона» отказалась от прав от хоккеиста.

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