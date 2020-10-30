Армстронг объяснил отказ «Аризоны» от проспекта, издевавшегося над чернокожим инвалидом

Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг прокомментировал решение отказаться от прав на защитника Митчелла Миллера из-за истории с издевательствами над темнокожим инвалидом в школе.
«Я полностью поддерживаю это решение. Сложилась уникальная ситуация, когда я не мог участвовать в драфте этого года, а наш отдел скаутинга находился в состоянии трансформации.
Митчелл – хороший хоккеист, но нам нужно поступить правильно с точки зрения организации, не только хоккейной команды», – приводит слова Армстронга журналист Грег Вышински.
В 2016 году 14-летний на тот момент Миллер признал в суде, что запугивал чернокожего одноклассника-инвалида Айзейю Мейер-Кротерса. По словам последнего, будущий проспект «Койотс» называл его «ниггером» и «шоколадкой», а также неоднократно бил.
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