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Вудкрофт: Фурх ещё не готов на сто процентов. Увидим его в деле после ноябрьской паузы

Вудкрофт: Фурх ещё не готов на сто процентов. Увидим его в деле после ноябрьской паузы
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, когда голкипер Доминик Фурх вернётся в строй после болезни.

«Он ещё не готов на сто процентов. После болезни возвращение — постепенный процесс. Думаю, увидим его в деле после ноябрьской паузы в чемпионате», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.

30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота.

До перехода в «Динамо» последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В регулярном сезоне-2018/2019 он одержал 18 побед в 55 матчах, отражая в матче 91,3% броска и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».

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