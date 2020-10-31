Вудкрофт: Фурх ещё не готов на сто процентов. Увидим его в деле после ноябрьской паузы
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт рассказал, когда голкипер Доминик Фурх вернётся в строй после болезни.
«Он ещё не готов на сто процентов. После болезни возвращение — постепенный процесс. Думаю, увидим его в деле после ноябрьской паузы в чемпионате», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба клуба.
30-летний чех провёл минувший сезон в «Эребро». Шведский клуб не стал продолжать с ним сотрудничество, пригласив Йонаса Энрота.
До перехода в «Динамо» последним клубом Фурха в КХЛ была череповецкая «Северсталь». В регулярном сезоне-2018/2019 он одержал 18 побед в 55 матчах, отражая в матче 91,3% броска и пропуская 2,66 шайбы. Это был дебютный сезон Доминика в Череповце после перехода из «Авангарда».
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