КХЛ определила лучших хоккеистов октября

Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов по итогам октября.

Лучшим вратарём признан Эдди Паскуале из «Локомотива». Он выиграл 8 матчей из 9, отстояв на ноль в четырёх из них. Паскуале отражал 96,06% бросков, а его коэффициент надёжности составил 0,98.

Лучшим защитником признан Даниил Мироманов («Сочи»), который в 11 матчах месяца набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Джастин Дэнфорт («Витязь»), который вместе с командой одержал победы в шести матчах месяца из 11. Он набрал в них 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3».

Лучшим новичком второй месяц кряду признан нападающий Егор Чинахов («Авангард»), который в девяти матчах набрал 7 (3+4) очков.