КХЛ определила лучших хоккеистов октября
Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала имена лучших хоккеистов по итогам октября.
Лучшим вратарём признан Эдди Паскуале из «Локомотива». Он выиграл 8 матчей из 9, отстояв на ноль в четырёх из них. Паскуале отражал 96,06% бросков, а его коэффициент надёжности составил 0,98.
Лучшим защитником признан Даниил Мироманов («Сочи»), который в 11 матчах месяца набрал 8 (3+5) очков при показателе полезности «+4».
Лучшим нападающим признан Джастин Дэнфорт («Витязь»), который вместе с командой одержал победы в шести матчах месяца из 11. Он набрал в них 12 (5+7) очков при показателе полезности «+3».
Лучшим новичком второй месяц кряду признан нападающий Егор Чинахов («Авангард»), который в девяти матчах набрал 7 (3+4) очков.
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