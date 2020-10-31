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«Автомобилист» оригинально поздравил болельщиков с Хэллоуином. Холланд изобразил балерину

«Автомобилист» оригинально поздравил болельщиков с Хэллоуином. Холланд изобразил балерину
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» оригинально подошёл к поздравлению болельщиков с Хэллоуином. Клуб опубликовал на официальной странице в «Инстаграме» видео, в котором приняли участие хоккеисты команды.

Джефф Плэтт предстал в образе зомби. Канадец Питер Холланд спародировал балерину с нарисованной балетной пачкой. Хоккеист танцевал под известную композицию из российского телесериала «Мастер и Маргариту» — тему Воланда.

Чарльз Дженовей в форме и с красным плащом предстал в образе героя комиксов и фильмов Супермена под песню «I need a hero» Бонни Тайлер. Чешскому голкиперу екатеринбуржцев Якубу Коваржу сначала наколдовали на всю грудь тыкву, от которой страж ворот отказался. Вместо тыквы он выбрал стену.

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