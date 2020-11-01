«Трактор» поместил Вячеслава Лещенко в список отказов

«Трактор» поместил нападающего Вячеслава Лещенко в список отказов, сообщается на официальном сайте челябинского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может забрать хоккеиста в свою структуру.
В нынешнем сезоне 25-летний нападающий не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ. Российский форвард пополнил состав челябинского клуба в мае в результате обмена с ХК «Сочи».
В свою очередь игроком «Сочи» Лещенко 23 декабря 2019 года в результате обмена с «Ак Барсом». Лещенко перешёл в казанский клуб 7 ноября 2019 года в результате обмена из «Спартака». За команду Дмитрия Квартальнова Вячеслав сыграл в шести матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу при показателе полезности "+2". В 15 матчах в составе «леопардов» нападающий забросил две шайбы.
В общей сложности в 292 матчах Континентальной хоккейной лиги Вячеслав набрал 98 (44+54) очков.
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