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Вайсфельд: СКА может безболезненно расстаться с Хелльбергом. В СКА голкиперов на три клуба

Вайсфельд: СКА может безболезненно расстаться с Хелльбергом. В СКА голкиперов на три клуба
Хоккей / КХЛ 0

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд поделился мнением о переходе защитника Оскара Фантенберга в СКА.

«Возможно, в СКА решили, что команде нужен опытный игрок в обороне. Хотя, если следовать логике, более вероятно, что они собираются расстаться с кем-то из легионеров и как раз на его место берут 29-летнего шведского защитника.

Если рассуждать, кого он может заменить, то первым на ум приходит вратарь Магнус Хелльберг. С ним уж точно можно расстаться совершенно безболезненно — голкиперов в СКА сейчас хватит на три команды. Но при этом не думаю, что и Фантенберг — такой защитник, который может радикально изменить игру питерцев", – приводятся слова Вайсфельда на сайте «Матч ТВ».

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