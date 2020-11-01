«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо», забросив 7 шайб

«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, который забросил три шайбы. Дубль у «Автомобилиста» оформил Станислав Бочаров. По два очка также набрали Дэн Секстон (1+1), Брукс Мэйсек (1+1), Алексей Василевский (0+2) и Питер Холланд (0+2).

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Для рижского клуба это поражение стало восьмым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 ноября в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Автомобилист» 12 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».