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«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо», забросив 7 шайб

«Автомобилист» разгромил рижское «Динамо», забросив 7 шайб
Хоккей / КХЛ 0

«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, который забросил три шайбы. Дубль у «Автомобилиста» оформил Станислав Бочаров. По два очка также набрали Дэн Секстон (1+1), Брукс Мэйсек (1+1), Алексей Василевский (0+2) и Питер Холланд (0+2).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для рижского клуба это поражение стало восьмым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 ноября в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Автомобилист» 12 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Бочаров (Литовченко, Березин) – 01:22' (5x5)   1:1 Зиле (Липон, Сунд) – 13:16' (5x5)   2:1 Макеев (Протапович, Василевский) – 22:01' (5x4)   3:1 Бочаров (Куликов) – 22:23' (5x5)   4:1 Макеев (Белоусов, Василевский) – 31:12' (5x4)   5:1 Секстон (Мэйсек, Холланд) – 39:02' (5x4)   6:1 Мэйсек (Секстон, Холланд) – 41:45' (5x4)   6:2 Забусов (Паршин) – 45:39' (5x5)   7:2 Макеев (Голышев, Салов) – 56:30' (5x5)
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