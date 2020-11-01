«Витязь» в овертайме переиграл «Сочи», одержав третью победу кряду

Подольский «Витязь» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу подмосковного клуба.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Данила Моисеев. По два очка в составе победителей набрали Фёдор Малыхин (1+1) и Линус Хультстрём (1+1). У «Сочи» дубль оформил Игорь Руденков. Голкипер хозяев Максим Третьяк отразил 27 бросков.

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Для «Витязя» эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ подольский клуб 10 ноября дома встретится с московским «Динамо», а «Сочи» 3 ноября — с «Йокеритом».