«Локомотив» дома уверенно обыграл минское «Динамо»

«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Денис Алексеев, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале отразил 18 бросков. Единственный гол у «Динамо» забил Брэндон Козун.

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Таким образом, ярославский клуб одержал 11-ю победу в последних 12 играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 10 ноября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Динамо» 11 ноября в Минске — с «Сибирью».