«Локомотив» дома уверенно обыграл минское «Динамо»
«Локомотив» обыграл минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле и завершилась со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) в пользу подопечных Андрея Скабелки.
Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Денис Алексеев, который набрал 2 (1+1) очка. Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале отразил 18 бросков. Единственный гол у «Динамо» забил Брэндон Козун.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, ярославский клуб одержал 11-ю победу в последних 12 играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 10 ноября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Динамо» 11 ноября в Минске — с «Сибирью».
КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Осипов (Ткачёв, Красковский) – 27:03' (5x5) 2:0 Пяаярви (Алексеев, Аверин) – 41:41' (5x4) 2:1 Козун (Спунер) – 42:22' (5x5) 3:1 Коваленко (Рафиков, Мисюль) – 51:57' (4x4) 4:1 Алексеев (Кудрявцев) – 56:56' (en)
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