Теэму Хартикайнен рассказал, как изменилась его роль с уходом Линуса Умарка из «Салавата»

30-летний финский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен высказался о домашней встрече с «Куньлунь Ред Стар» (3:2 ОТ) и прокомментировал, как изменилась его игра с уходом Линуса Умарка.

«С «Куньлунем» была достаточно непростая игра. Хорошо, что мы набрали эти важные для нас очки и одержали победу. Что улучшили в большинстве? Мы стали играть проще, искали отскоки, пытались сыграть на добивании. У нас были шансы забить и наконец-то мы отличились. Насколько доволен своей игрой и игрой команды на данный момент? Это был достаточно непростой для нас период из-за коронавируса. Сейчас ребята возвращаются, набирают свою форму.

В последних трёх играх мы набрали шесть очков. Я думаю, что ситуация будет улучшаться и мы будем выходить на тот уровень, который был у нас до проблем с заболеванием. Сейчас чувствую себя вполне уверенно, набираю форму после болезни. У меня хорошо получается, что я забиваю голы. Это было в Магнитогорске и сегодня. Что мешает команде более уверенно играть против «Куньлуня»? Сложно об этом говорить, мы выиграли у соперника два матча из трёх, но ключевой момент — эта игра голкиперов, которые мешали нам забивать. Много моментов у нас было, но, к сожалению, не могли их использовать.

Как изменилась моя роль в первом звене с уходом Умарка? Что касается моих лидерских качеств, то за семь сезонов ничего не изменилось. Я понимаю, что должен быть лидером команды и нести бремя лидерства в раздевалке и на льду. Что касается моей игры после ухода Умарка, то сейчас я создаю больше моментов в игре, потому что раньше этим занимался Линус», — приводит слова Хартикайнена пресс-служба КХЛ.