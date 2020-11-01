«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в овертайме
«Салават Юлаев» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Филип Ларсен. Два очка в составе победителей набрал Теэму Хартикайнен (1+1). Самыми результативными игроками в «Куньлуне» стали Хантер Шинкарук (1+1) и Райан Спроул (0+2).
Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 10 ноября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» 12 ноября в Москве — с ЦСКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Солодухин (Жарков, Бирюков) – 03:15' (5x5) 1:1 Уэллман (Шинкарук, Спроул) – 13:42' (5x4) 2:1 Хартикайнен (Ларсен) – 21:01' (5x4) 2:2 Шинкарук (Спроул) – 29:07' (5x4) 3:2 Ларсен (Хартикайнен) – 64:10' (3x3)
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