Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в овертайме

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Филип Ларсен. Два очка в составе победителей набрал Теэму Хартикайнен (1+1). Самыми результативными игроками в «Куньлуне» стали Хантер Шинкарук (1+1) и Райан Спроул (0+2).

Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 10 ноября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» 12 ноября в Москве — с ЦСКА.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Солодухин (Жарков, Бирюков) – 03:15' (5x5)   1:1 Уэллман (Шинкарук, Спроул) – 13:42' (5x4)   2:1 Хартикайнен (Ларсен) – 21:01' (5x4)   2:2 Шинкарук (Спроул) – 29:07' (5x4)   3:2 Ларсен (Хартикайнен) – 64:10' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020