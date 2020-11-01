«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь» в овертайме

«Салават Юлаев» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Филип Ларсен. Два очка в составе победителей набрал Теэму Хартикайнен (1+1). Самыми результативными игроками в «Куньлуне» стали Хантер Шинкарук (1+1) и Райан Спроул (0+2).

Это третья кряду победа уфимского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 10 ноября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Салават Юлаев» 12 ноября в Москве — с ЦСКА.