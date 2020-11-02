Александр Крылов поздравил команду G-Drive Racing с первой победой в сезоне-2020

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поздравил российскую команду G-Drive Racing с первой победой в сезоне-2020 ELMS.
«Этот гоночный сезон складывался для нашей команды G-Drive Racing непросто, мы часто упускали победу на последних кругах, но продолжали усердно работать и верить в успех. И сейчас долгожданная победа пришла, с чем всех и поздравляю. Так же и в хоккее последние результаты оставляют желать лучшего, но давайте не будем отчаиваться. Сезон только стартовал, нужно набраться немного терпения. Мы работаем. Работаем каждый день: над мастерством на тренировках, над атмосферой в команде, над усилением состава. Давайте дадим команде, тренерскому штабу и менеджменту спокойно поработать. Именно в такие моменты нужна ваша поддержка, как никогда. Я верю в ребят и уверен, что победы «Авангарда», как и вчера в гонках, обязательно придут!» — говорится в сообщении на официальной странице омского клуба в «Инстаграме».
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