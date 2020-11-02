Бирюков: пока позволяет здоровье, хочу оставаться в хоккее

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков рассказал о своих планах после завершения спортивной карьеры.
«Некоторые спортсмены после карьеры уходят в политику? Депутатство, чиновничья работа… Мне хочется быть в хоккее, не знаю в каком качестве. Было бы интересно продолжить этот путь, но в несколько иной роли. Хочу передать свой опыт.
Насколько тяжело было сменить хоккейную прописку после 15 лет в одном клубе? Испытывал определённое волнение. Необычная ситуация для меня – сменил клуб. И это на 16-м году профессиональной карьеры! Но когда приехал в Уфу, познакомился с командой, начал тренироваться – всё прошло легко. Ребята отлично приняли, здесь великолепная организация. На удивление (я думал, это по-другому происходит) очень всё плавно произошло. Я доволен.
800 матчей – далеко не предел? Конечно. Пока позволяет здоровье и есть эмоции, надо играть. Работа в тренерском штабе «Магнитки»? Естественно, буду рассматривать. Как и любые другие предложения! Повторюсь: я хочу оставаться в хоккее!» — приводит слова Бирюкова пресс-служба лиги.
- 2 ноября 2020
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