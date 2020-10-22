Бирюков — о 800 матчах в КХЛ: рад, что хотя бы в этом получилось опередить Мозякина

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков дал комментарий после матча регулярного чемпионата КХЛ с подольским «Витязем» (3:4). Эта игра стала для 34-летнего игрока 800-й в лиге.

«Если мягко говорить, играть без зрителей было ужасно. Нам не хватало их эмоций. Но сейчас такое время, и с этим ничего не сделаешь. Всё это делается ради здоровья населения. Так что я думаю, что нам нужно немного потерпеть и тогда мы преодолеем ту беду, которая сейчас происходит в мире. «Салавату» не хватило энергетики болельщиков? Я думаю, что её не хватило и нам, и «Витязю». Играть при пустых трибунах не особо приятно. Но ничего страшного.

800-й матч в КХЛ? Если честно, я даже не думал об этом. Я знал, что он будет. Но я не обращал внимания на эту цифру. У меня была задача помочь команде победить. Увы, не получилось. Я стараюсь настраиваться по максимуму на каждый матч. Пытался сделать всё, чтобы отогнать мысли об этом, и концентрировался только на предстоящем поединке.

Жду ли поздравлений от Сергея Мозякина, который отстаёт всего на четыре матча? Не знаю. Но я рад тому, что у меня хотя бы в этом направлении получилось его опередить (смеётся)!» — приводит слова Бирюкова Allhockey.Ru.