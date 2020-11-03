Как стало известно «Чемпионату», в составе сборной России на первый этап Евротура произошли две замены.
Вместо голкипера ЦСКА Всеволода Скотникова в расположение национальной команды вызван голкипер системы московского «Динамо» Вадим Жеренко, а защитника системы «Ак Барса» Артемия Князева заменит Даниил Кузьмин из системы ЦСКА. Скотников и Князев не прибыли в сборную России и пропустят Кубок Карьяла из-за небольших повреждений.
На матчи сборной вызваны только молодые игроки, большинство из которых не имеет опыта выступления за взрослую команду страны. Исполнять обязанности главного тренера будет Игорь Ларионов — тренер молодёжной сборной России. Кроме того в тренерский штаб войдут глава штаба Роман Ротенберг, тренеры Владимир Потапов, Сергей Голубович, Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физической подготовке Филипп Арзамазов.
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