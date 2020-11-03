Корбиниан Хольцер заключил однолетний контракт с «Автомобилистом»
Защитник Корбиниан Хольцер заключил однолетний контракт с «Автомобилистом», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Немецкому хоккеисту 32 года. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз».
Играя за «Дакс», в минувшем сезоне Хольцер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «–1» и 35 минутах штрафного времени. За «Нэшвилл» немец отыграл всего три матча, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «–1».
За карьеру в НХЛ Хольцер сыграл 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «–13».
Немецкий защитник Хольцер дисквалифицирован на одну игру после матча с Россией
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