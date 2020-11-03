Рычагов: Хабибу нужно быть аккуратнее в словах, которые могут привести к насилию

Российский нападающий французского клуба «Шамони» Андрей Рычагов прокомментировал резкое высказывание чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона за слова о мусульманах.

«Я считаю, что на человеке, на которого равняются миллионы и который прошёл такой длинный и трудный спортивный путь, лежит огромнейшая ответственность за всё, что он говорит или делает. Нужно быть аккуратнее в своих высказываниях и действиях. Особенно, когда речь идёт о словах, которые могут привести к насилию или чему-то подобному. На мой взгляд, это неправильно. На ситуацию нужно смотреть с нескольких сторон. В том числе со стороны людей, которые потеряли своих близких. За что? Только потому, что человек решил, что так будет правильно и его религия это поощряет? Для меня это дико!

Посмотрите на буддизм — это самая старая религия, и она как раз говорит, что не надо суетиться, не надо никого ничему доказывать, надо просто жить в гармонии с собой и внешним миром. Дальше идёт христианство, которая тоже является достаточно древней религией, но и она постепенно, пришла в более спокойное состояние. Нет каких-то завоеваний и войн на религиозной основе. А мусульманская религия — она самая молодая. Соответственно, в ней много громких высказываний и, зачастую, радикальных действий. Люди жгут флаги Франции, изображение Макрона. Но ведь сам же Макрон и его толерантная политика приютили таких в своей стране. У меня только один вопрос, почему после этого не закрываются границы для всех беженцев, почему не выслать полмиллиона иммигрантов в назидание? Жёстко? Возможно… а отрезать голову старушке-прихожанке не жёстко?!» — цитирует Рычагова Sport24.