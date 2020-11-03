Форварды «Авангарда» Денис Зернов и Наиль Якупов сразились в выпуске шоу «Что в коробке?»

Омский «Авангард» представил второй выпуск шоу «Что в коробке?». Его участниками стали нападающие Денис Зернов и Наиль Якупов.

«Самое напряжённое и одновременно весёлое шоу «Авангард ТВ» возвращается в эфир! Нападающие «Авангарда» Денис Зернов и Наиль Якупов сразятся в точности своего… осязания. Будут как простые раунды, так и те, где придётся перебороть свой страх. Кто с этим справится успешнее? Узнаем!» — указано в описании к программе.

Посмотреть видео также можно на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.