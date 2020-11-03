Мироманов: «Сочи» в матче с «Йокеритом» подвели собственные ошибки

Защитник «Сочи» Даниил Мироманов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ).
«Непростой матч. Быстро забили два гола, но после второго периода расслабились и потеряли нить. При счёте 3:1 нужно было играть ещё активнее, уделять больше сил и времени обороне, но мы начали делать ненужные ошибки. Сравнять счёт было тяжело. Обидно, что проиграли в овертайме, должны были выиграть сегодня.
Моя результативность? К этому сезону готовился так же, как и к предыдущим. Предсезонная подготовка у команды получилась активная, дружная. Стараюсь играть в свою игру, быть полезным.
Почему мы неудачно играем третьи периоды? Не бывает одинаковых матчей, везде всё складывается по-разному. Сегодня нас подвели собственные ошибки, потери на синей линии и в средней зоне», — приводит слова Мироманова пресс-служба лиги.
- 3 ноября 2020
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