Мироманов: «Сочи» в матче с «Йокеритом» подвели собственные ошибки

Защитник «Сочи» Даниил Мироманов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом» (4:5 ОТ).

«Непростой матч. Быстро забили два гола, но после второго периода расслабились и потеряли нить. При счёте 3:1 нужно было играть ещё активнее, уделять больше сил и времени обороне, но мы начали делать ненужные ошибки. Сравнять счёт было тяжело. Обидно, что проиграли в овертайме, должны были выиграть сегодня.

Моя результативность? К этому сезону готовился так же, как и к предыдущим. Предсезонная подготовка у команды получилась активная, дружная. Стараюсь играть в свою игру, быть полезным.

Почему мы неудачно играем третьи периоды? Не бывает одинаковых матчей, везде всё складывается по-разному. Сегодня нас подвели собственные ошибки, потери на синей линии и в средней зоне», — приводит слова Мироманова пресс-служба лиги.