Толчинский — о переходе в «Авангард»: президент ЦСКА сказал, что я не достоин этих денег

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский объяснил решение продолжить карьеру в омском клубе.
«Переговоры вёл мой агент (Шуми Бабаев. – Прим. «Чемпионата»). ЦСКА изначально предложил мне контракт, сравнимый с прошлогодним и даже несколько ниже. Омск сделал предложение в два раза выше. Я сначала его не рассматривал, поскольку ждал от ЦСКА что-то более приемлемое. Даже если бы сумма оказалась несколько меньше предложения «Авангарда», это было бы не так страшно, и я бы согласился. Но ЦСКА своё предложение не поменял, в результате суммы отличались в два раза. И ЦСКА особо никак не проявил интереса.
Звонил только главный тренер Игорь Никитин ещё в начале переговоров, мы с ним хорошо пообщались, но больше звонков не было. Чего нельзя сказать об «Авангарде»: мне постоянно звонили и президент, и тренер. Чувствовалось, что меня реально хотят видеть в команде, что в меня верят. Поэтому, когда стало понятно, что у «Авангарда» серьёзные намерения, а ЦСКА ничем не отвечает, выбор оказался лёгким. Подписал контракт с «ястребами» без раздумий.
Почему ЦСКА не стал за меня бороться? Президент ЦСКА Игорь Вячеславович Есмантович сказал же в одном из интервью, что, по его мнению, я не достоин этих денег. Вот и ответ», — сказал Толчинский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Льву Лукину.
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