Сергей Самсонов: не сторонник того, чтобы ребята уезжали очень рано и ковырялись в АХЛ

Тренер по развитию «Каролины Харрикейнз» Сергей Самсонов рассказал о выборе клубом на драфте НХЛ 2020 года русских игроков. «Ураганы» выбрали нападающего Василия Пономарёва (53-й номер), защитника Александра Никишина (69-й) и нападающего Александра Пашина (199-й).
«Может быть, связь и есть между тем, что выбрали россиян, и выступлением Андрея Свечникова в НХЛ. Но я бы не сказал, что наши скауты об этом сильно задумываются. Просто так получилось. В тех раундах, в которых мы выбирали, следующими по нашему списку шли ребята из России. Никогда не считал «Каролину командой, которая не будет драфтовать русских. Может, Андрей и сыграл свою роль. Но эти ребята были достойны выбора на драфте.
Я смотрел матчи Александра Никишина до драфта, после стал ещё более пристально следить. Мы общаемся, обсуждаем его выступление. Нам нужен был габаритный защитник с хорошим катанием и первым пасом. Моё мнение — у Александра огромный потенциал. Мне очень нравится, что он играет как агрессивный защитник. Если смотреть на нашу команду, то у нас достаточно много защитников на подходе, но нет игроков такого плана, как Никишин.
Мы его рассматриваем в перспективе, поэтому его контракт до 2023 года со «Спартаком» при выборе нас не смущал. Я не сторонник того, чтобы ребята уезжали очень рано и ковырялись в Американской хоккейной лиге. Хотя кому-то стоит через это пройти. Но Александр уже играет в КХЛ. Может быть, не на ведущих ролях, но всё-таки он молодой парень. Ему ещё работать и работать. Вообще защитникам, как правило, нужно больше времени, чтобы раскрыться. У Никишина время есть, и мы будем его ждать», — цитирует Самсонова Sport24.
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