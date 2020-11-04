Линдблом: ребята из «Филадельфии» помогли пережить тяжёлое время лечения от онкологии

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Оскар Линдблом, пропустивший из-за лечения от онкологического заболевания около восьми месяцев, рассказал о поддержке, которую оказывали одноклубники.



«Поддержка была везде. Они разговаривали со мной так, будто бы я всё ещё с командой, хотя это было не так. В те несколько тяжёлых недель, когда я чувствовал себя ужасно, пытаясь думать о жизни, и ребята звонили и писали мне, они зарядили меня энергией. Это помогло мне пережить то время», — приводит слова Линдблома пресс-служба НХЛ.



Напомним, в декабре 2019 года у Оскара Линдблома была диагностирована саркома Юинга — разновидность рака, поражающая костные ткани. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Линдблом провёл только 30 матчей, записав на свой счёт 18 (11+7) очков. Всего за карьеру он провёл 134 встречи, в которых набрал 57 (30+27) очков и заработал показатель полезности «-1».

Тротц — о Линдбломе: его пример вдохновляет