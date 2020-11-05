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Сушинский: посмотрите на лучших бомбардиров и защитников КХЛ — русских нет, одни легионеры

Сушинский: посмотрите на лучших бомбардиров и защитников КХЛ — русских нет, одни легионеры
Хоккей / Евротур 0

Известный в прошлом форвард сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от стартующего 5 ноября финского этапа Евротура — Кубка Карьяла.

«Как уже сказали многие эксперты, результат в таких матчах не столь важен, потому что играет молодёжь. Хотя, конечно, победа всегда должна быть целью, потому что на сборную всегда приезжают посмотреть болельщики — нынче это, увы, невозможно. Если взять лучших бомбардиров КХЛ и защитников, то там наших, русских парней практически нет — одни легионеры. В нападении ещё кто-то появляется, но в защите вообще никого. Поэтому есть проблема, надо над ней работать. На кого особо обратить внимание в сборной России? На всех. Там все молодые ребята, они достойны внимания

Как отношусь к идее сделать Евротур молодёжным турниром? Не думаю, что это правильно. Нужно, чтобы национальная сборная собиралась до чемпионата мира. Это же команда всей страны, а у нас клубы КХЛ есть далеко не везде, чтобы можно было посмотреть на наших лучших хоккеистов. По крайней мере домашний этап Евротура нужно проводить сильнейшим составом», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Эти русские парни будут хороши в НХЛ». Финны боятся и уважают нашу сборную?
В преддверии старта Евротура команду Игоря Ларионова хвалят и критикуют, но точно не списывают со счетов.
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