Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Свитов завершил карьеру

Нападающий Александр Свитов сообщил, что завершил карьеру хоккеиста. Скоро он сделает официальное заявление по этому поводу.

«Не сказать, что скучаю по хоккею. Наигрался вдоволь, получил удовольствие от игры за 20 лет, что выступал на высоком уровне. Всё равно приходится когда-то заканчивать карьеру. Пока публично не объявлял об этом, но, думаю, в ближайшее время это сделаю.

Клубы не ищу себе, хватит уже. Пора залечивать болячки, травмы надоели. И семье надо побольше внимания уделять. Мысли закончить были уже по окончании прошлого сезона КХЛ. Думал, еще годик поиграть, но, как начались пандемия и карантин, затянулось время без хоккея, пришёл к решению закончить», — приводят слова Свитова «Известия».

Последним клубом 38-летнего нападающего стал ярославский «Локомотив», контракт с которым он не продлил по окончании прошлого сезона. В КХЛ в 612 матчах набрал 231 (105+126) очко при показателе полезности «+31».

В составе уфимского «Салавата Юлаева» Свитов выиграл Кубок Гагарина в 2011 году, а в составе казанского «Ак Барса» – в 2018-м. В 2012 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной России.