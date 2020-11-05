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Третьяк: сборной России нужно доказать, что победа над Финляндией была неслучайной

Третьяк: сборной России нужно доказать, что победа над Финляндией была неслучайной
Хоккей / Евротур 0

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал результат матча первого этапа Евротура — Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2).

«Откровенно говоря, не думал, что так получится. Верил в команду, что сыграет неплохо, но не ожидал, что выиграет с таким счётом у команды Финляндии, которая сейчас самый неудобный соперник на протяжении многих лет. И наши ребята выполнили указания тренера Игоря Ларионова, я его тоже уже поздравил. Мы показали хороший хоккей, показали, что мы на правильном пути, у нас растёт хорошая молодёжь.

Это хорошая подготовка ребят перед молодёжным чемпионатом мира. Главное, как сказал Ларионов, чтобы была дисциплина. Есть ещё два матча, в которых нужно доказать, что победа была неслучайной», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Сборная России разгромила Финляндию на Кубке Карьяла, забросив шесть шайб
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