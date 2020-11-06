Кожевников: Россия показала хоккей, похожий на тот, когда играла советская сборная в 80-е

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что игра сборной России в первом матче Кубка Карьяла с командой Финляндии (6:2) напомнила ему советскую сборную.
«Наши ребята просто молодцы. Многие специалисты, аналитики букмекерских контор предрекали нашей сборной неудачу на турнире. Но я был уверен, что ребята соберутся и проявят свои лучшие качества. Очень рад за тренера сборной Игоря Ларионова. Ему и всему штабу сборной удалось привить своим подопечным результативный хоккей, очень похожий на тот советский, в который он играл вместе с партнёрами в 80-е годы.
Но это и работа федерации. Современный атакующий хоккей ставят всем сборным, и теперь мы увидели, как это работает. Отличная идея была отправить на Кубок Карьяла молодую сборную. Ребята получат бесценный опыт и, бесспорно, это им поможет в их дальнейшем развитии. Сейчас важно забыть игру с финнами и готовиться дальше, к следующим матчам», — сказал Кожевников «Чемпионату».
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