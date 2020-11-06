Буре — о 6:2 с Финляндией: на ЧМ-2019 звёздным составом уступили похожей команде

Бывший форвард сборной России Павел Буре прокомментировал победу сборной России в стартовом матче Кубка Карьялы с командой Финляндии (6:2).
«Очень понравилась игра нашей команды, наши тренеры, штаб сборной всегда говорит, что мы стараемся играть в современный атакующий хоккей с контролем шайбы, доминировать на льду, прессинговать соперника в его зоне.
Сейчас мы увидели отличное выполнение игрового задания. Наша молодёжь прошла обкатку в юниорских сборных, у нас перспективные игроки, но пока они не суперзвёзды. Просто, когда ты играешь в правильный системный хоккей, и у тебя достаточно подготовки и мастерства, то можешь рассчитывать на победу.
Вчера против нас действовала команда из чемпионата Финляндии, и в 2019 году на чемпионате мира мы играли против похожей команды звёздным составом. Но тогда мы не играли в такой хоккей, как вчера, и уступили. Сегодня мы увидели, какой хоккей в современных условиях более правильный и продуктивный», – цитирует Буре ТАСС.
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