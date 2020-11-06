Юкка Ялонен прокомментировал разгромное поражение в матче со сборной России на Евротуре

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал поражение во встрече со сборной России (2:6) в стартовом матче Кубка Карьялы.

«Все, кто относится к хоккею серьёзно, знают, на каком уровне играет молодёжная сборная России. Или молодёжная сборная Финляндии. Мы можем уступить и нашей молодёжке, если не сыграем хорошо. Мы ничего не можем поделать, если кто-то из вас не понимает, что это за команда. Мы это знали. Не поверю, что кто-то в нашей команде мог подумать, что нам не придётся биться с этими молодыми парнями.



Мы видим, что нужно исправить и улучшить. В ходе турниров нам удавалось неплохо исправлять ошибки. Это был один матч, с которого стартовал турнир. Нам это поражение не нравится. Мы обязательно сможем стать лучше. Не стоит фокусироваться на том, какой состав привёз соперник. Их команда была очень хороша. Думаю, что они могут очень хорошо сыграть и с командами Чехии и Швеции», – цитирует Ялонена Yle.