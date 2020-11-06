Новички «Барыса» Хетерингтон и Варон провели первую тренировку с командой

Новички «Барыса» Диллон Хетерингтон и Фил Варон присоединились к команде и провели первую тренировку, сообщается в официальном «твиттере» клуба из Нур-Султана.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Барыса».

25-летний игрок обороны является уроженцем Калгари. Несколько последних лет Хетерингтон провёл в системе «Далласа», в основном выступая за фарм-клуб «шерифов» — «Техас Старз». В сезоне-2019/2020 хоккеист принял участие в 59 матчах регулярного сезона АХЛ и набрал 14 (2+14) очков.

Форвард минувший сезон начинал в «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз», откуда перешёл в «Лаваль Рокет». В регулярном чемпионате АХЛ он принял участие в 33 матчах, записав на свой счёт 19 (4+15) очков при показателе полезности «-17» и 8 минутах штрафного времени.