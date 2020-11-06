Запрет посещать домашние матчи «Авангарда», «Витязя» и «Куньлуня» продлён до 22 ноября

Домашние матчи «Витязя», а также «Авангарда» и «Куньлунь Ред Стар» будут проходить без зрителей до 22 ноября, сообщается на официальной странице подольской команды в «Твиттере».
Министр спорта Московской области Роман Терюшков официально объявил о решении губернатора МО продлить запрет на посещение спортивных мероприятий в МО.
В Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом во второй половине октября ввели запрет на посещение выставок, массовых и спортивных мероприятий с участием зрителей. Тренировки и матчи также должны были проходить без участия болельщиков. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Напомним, что омский «Авангард» проводит свои встречи в Балашихе, «Витязь» — в Подольске, а китайский «Куньлунь» — в Мытищах.
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