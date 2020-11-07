Фазель: коллективное наказание россиян будет серьёзной проблемой для чемпионатов мира

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил мнение, что коллективное наказание российских спортсменов по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) приведёт к серьёзным последствиям для чемпионатов мира по хоккею.

«Нужно найти людей, которые сделали ошибки, и наказать их, но применять коллективное наказание нельзя. У нас есть пример Игр в Пхёнчхане, когда российская сборная была вынуждена, несправедливо по моему мнению, выступать без флага и гимна. В то, что было в Сочи, хоккейные сборные никак не были вовлечены. Сейчас у нас такая же задача, мы должны поддержать Федерацию хоккея России (ФХР) и ИИХФ и бороться против коллективного наказания.

Если будет принято коллективное наказание, это будет весьма серьёзная проблема для наших чемпионатов мира. На них всегда приезжает много болельщиков из России. Плюс у нас чемпионат мира в России в 2023 году. Считаю, играть на Олимпиаде без гимна и флага некорректно», — приводит слова Фазеля ТАСС.