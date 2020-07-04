ИИХФ — единственная федерация, которая поддержит Россию на суде по делу о допинге

Спортивный арбитражный суд (CAS) с 2 по 5 ноября рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА). Международная федерация хоккея — единственная спортивная федерация, которая будет поддерживать Россию на этом процессе.

«Неправильно, что наказание понесёт и Федерация хоккея России. Мы выступаем против коллективного наказания. Например, на Олимпиаде в Сочи российская мужская хоккейная сборная совершенно не была причастна к скандалу. И всё же Россию наказали уже на Олимпиаде в Корее. Сборная не смогла играть в национальной форме, российский гимн не исполнялся.

Для организаторов это неудачный запрет. Так нельзя наказывать. Им нужно найти людей, которые были ответственны за эти нарушения, и наказать их, а не тех, кто точно не был замешан в сочинском скандале. Это хорошая причина защитить Федерацию хоккея России», — приводит слова президента ИИХФ Рене Фазеля Yle.