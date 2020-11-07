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«Нефтехимик» объяснил, почему расстался с Граборенко

«Нефтехимик» объяснил, почему расстался с Граборенко
Хоккей / КХЛ 0

Нижнекамский «Нефтехимик» объяснил причину расставания с защитником Романом Граборенко, сообщается на официальном сайте команды.

«ХК «Нефтехимик» расторг контракт с защитником Романом Граборенко по причине снижения уровня игры и недостаточной физической формы игрока», — говорится в сообщении.

Напомним, «Нефтехимик» объявил об очередных кадровых изменениях в составе. Нижнекамский клуб расторг контракты сразу с двумя защитниками — Романом Граборенко и Джулианом Меликори.

В 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Граборенко набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-6» и 24 минутах штрафного времени. Минувший сезон провёл в чешском клубе «Били Тигржи».

28-летний Меликори подписал контракт с «Нефтехимиком» в межсезонье, но не провёл за нижнекамский клуб ни одного матча в регулярном чемпионате.

«Нефтехимик» расторг контракты с Граборенко и Меликори
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