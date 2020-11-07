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«Нефтехимик» расторг контракты с Граборенко и Меликори

«Нефтехимик» расторг контракты с Граборенко и Меликори
Хоккей / КХЛ 0

«Нефтехимик» объявил об очередных кадровых изменениях в составе. Нижнекамский клуб расторг контракты сразу с двумя защитниками — Романом Граборенко и Джулианом Меликори, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в «Твиттере».

В 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ 28-летний Граборенко набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-6» и 24 минутах штрафного времени. Минувший сезон он провёл в чешском клубе «Били Тигржи».

28-летний Меликори подписал контракт с «Нефтехимиком» в межсезонье, но не провёл за нижнекамский клуб ни одного матча в регулярном чемпионате.

«Нефтехимик» в нынешнем сезоне сыграл 20 встреч в регулярном чемпионате КХЛ. На счету нижнекамского клуба 6 побед, а также 14 проигрышей. Команда занимает последнее, 12-е место, в Восточной конференции, набрав 12 очков.

Источник: экс-защитник «Торпедо» и «Чикаго» Филип Хольм подпишет контракт с «Нефтехимиком»
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