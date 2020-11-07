Р. Ротенберг: в матче с Чехией сборная России будет играть только на победу

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал победу национальной команды над Швецией (2:1 Б) в матче Кубка Карьяла.



«Сегодня был совсем другой матч. Шведская команда намного сильнее, это другой уровень сопротивления. Их тактика на сегодняшний день во многом похожа на тактику сборной России, это современный агрессивный хоккей, хорошее катание. Сегодня мы увидели высокие скорости и очень хороший уровень хоккея с обеих сторон.



У нас сегодня было очень много потерь и ошибок, но за счёт русского характера, командного духа и самоотдачи мы превзошли сборную Швеции. В первую очередь отмечу командный дух, все отработали на максимуме, играли друг за друга, для тренерского штаба это очень важный матч с точки зрения будущего. Сегодня мы увидели много интересного в плане работы тренерского штаба с той точки зрения, как мы можем улучшить управление игрой. Нам надо улучшать большинство — сегодня мы не забили ни одной шайбы, но в то же время мы очень хорошо сыграли в меньшинстве, это все работа нашего штаба.



Надо отметить хорошую индивидуальную работу с игроками всех клубов, они приезжают в сборную в хорошем состоянии. Сегодня мы не уступили в борьбе и единоборствах, превзошли очень серьёзного соперника в скорости. Сборная Чехии — это следующая ступень, по этому турниру видно, что это ещё более серьёзный соперник. Сборная Чехии будет для нас самым серьёным соперником на этом турнире, но, сыграв правильно тактически и разобрав ошибки сегодняшнего матча, мы завтра как всегда пойдём только за победой», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Сборная России по буллитам обыграла Швецию, одержав вторую победу на Кубке Карьяла